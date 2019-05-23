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عاجل.. الدولار يتهاوى.. والجنيه يحقق أعلى مستوى له منذ نوفمبر ٢٠١٦

الخميس 23/مايو/2019 - 02:48 م
عاجل.. الدولار يتهاوى.. والجنيه يحقق أعلى مستوى له منذ نوفمبر ٢٠١٦
سعر الدولار في البنوك اليوم
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تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، وانخفض سعر الدولار 9 قروش في بنك البركة إلى 16.90 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر والعربي الافريقي والمصرف المتحد نحو 16.84 جنيها للشراء، و16.94 جنيها، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.82 جنيها للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى نحو 16.81 جنيها للشراء، و16.91 جنيها للبيع.

شهد سعر شراء الدولار حالة من التراجع في البنك الأهلى المصري مسجلاً نحو 16.85 جنيها، و16.95 جنيها، سجل سعر الدولار الاسكندرية نحو 16.86 جنيها، 16.96 جنيها، وسجل بنك مصر إيران للتنمية نفس السعر وسجل سعر الدولار.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في الأهلي المصري، ومصر عند 16.86 جنيه للشراء، و16.96 جنيها للبيع.
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