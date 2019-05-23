المشدد 3 سنوات لمسجلين خطر لسرقة دراجة بخارية في الجيزة

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات.



وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ا"، عمرو.م"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "ر.ا" " بطريق الإكراه، بأن أشهرا فى وجهه سلاح ناري وسلاح أبيض، مهددان إياه مما بث الرعب في نفسه وشلا بذلك مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على دراجته البخارية.



ترجع الواقعة بتلقى قسم الجيزة، بلاغًا من "ر.ا" يفيد بتعرضه للسرقة على يد مجهولين بالإكراه، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمنى، وبتكثيف التحريات، تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.