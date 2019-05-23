حريق بأشجار مديرية الصحة بأسيوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

اندلع حريق محدود في عدد من الأشجار بديوان مديرية الصحة بأسيوط، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة اليوم، وتمكن رجال الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة عليه دون خسائر بشرية.





وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق محدود ببعض الأشجار بديوان مديرية الصحة، وإشارت المعاينة الأولية أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الملاصقة للأشجار فاشتعلت النيران وانتقلت بين الأشجار.





انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه بطفايات الحريق بالمديرية وإطفاء الأشجار دون حدوث أية خسائر مادية أو بشرية وتم اتخاذ اجراءات احترازية تحسبًا لنشوب أية حرائق.



