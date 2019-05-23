التباين يسيطرعلي مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس (آخر جلسات الأسبوع) إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% خاسرًا 25.62 نقطة ليغلق عند 5578.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.66% خاسرا 40.15 نقطة ليغلق عند 6023.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.09% رابحا 4.47 نقطة ليغلق عند 4720.52 نقطة.

وجرى التداول فى ختام التعاملات على 95.6 مليون سهم، بقيمة 24.7 مليون دينار كويتى، عبر 4 آلاف و538 صفقة. وتراجعت 8 قطاعات رئيسية فى بورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، وقطاع

المواد الأساسية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "رمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة ،بنمو نسبته 10.04%، تليه "المعدات" بنسبة 9.73%، ثم "أرجان" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "آن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.62% ثم "إنوفست" بنسبة 7.97%، و"السلام" بنسبة 7.94%.