افتتاح أول مول تجاري بالإسماعيلية ضمن المشروعات التنموية العملاقة للمحافظة

افتتحت ماجد الفطيم الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والمشغل لعلامة كارفور في 15 دولة، فرعها الجديد بمدينة الإسماعيلية كأول مول تجاري متكامل في المدينة بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووأعضاء إدارة شركة ماجد الفطيم.





ويأتي الفرع الجديد ضمن المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدينة، ويعد الفرع الجديد أول مول تجاري متكامل في مدينة الإسماعيلية يضم 14 علامة تجارية مختلفة، بإستثمارات تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه، وعلى مساحة 14 ألف متر مربع، ويوفر حوالي ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو أول الفروع المائة التي وقعت الشركة إتفاقيتها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الأستثمار لأفتتاحها خلال السنوات القادمة.





ومن جانبه أعرب الدكتور هيرفيه ماجدييه، مدير العمليات في مصر، السعودية، قطر ،الكويت ، عمان والبحرين لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة عن سعادته بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمول الجديد كأحد المشروعات الكبيرة التي تم إفتتاحا وقال "لدينا إلتزام قوي للتوسع بالسوق المصري ويعد الفرع الجديد بالإسماعيلية والذي تم إنشائة كمول تجاري متكامل، أول خطوات شراكتنا مع جهاز الخدمة الوطنية لإفتتاح 100 فرع جديد خلال السنوات المقبلة، فضلا عن فروعنا الأخرى التي نقوم بإفتتاحها لنكون الأقرب للعملاء حيث سنصل إلى 60 فرع بنهاية العام الجاري."





وعلى ذات الصعيد قال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة "فضلا عن الإستراتيجية التوسعية للفروع الجديدة، لدينا أيضًا إلتزام بيئي ومجتمعي قوي، وهو ما دعانا لأن نكون شركاء في مسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية وتقديم نموذج ناجح حيث تخطط الدولة وتضع الأستراتجية ويقوم القطاع الخاص الجاد بالتنفيذ، فمشاركة الشركة في تطوير مدينة الإسماعيلية وتقديم المول التجاري الأول في المدينة هو أحد الخطوات الجادة للإسهام في تنفيذ رؤية مصر 2030."





ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إستغلال سطح المبنى لعمل خلايا شمسية توفر حوالي 35% من الكهرباء اللازمة للتشغيل من الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكون هذا الفرع هو الفرع الثاني بعد كارفور مدينتي الذي يعمل بالطاقة الشمسية، وتلتزم ماجد الفطيم للتجزئة بالتعاون مع الحكومة المصرية وفق إستراتيجيتها التوسعية في السوق المصري، وضخ مزيد من الإستثمارات خلال السنوات القادمة للوصول إلى عملائها أينما كانوا، وأن تكون فروع كارفور مصر هي الأقرب للعملاء.