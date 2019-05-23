وكيل "صحة" السويس يجتمع مع قيادات المديرية لمناقشة عدد من الملفات الهامة "صور"

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ترأس الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الغير الفنية بالمديرية، حيث امتد الإجتماع إلي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي وتم مناقشة العديد من الملفات الهامة وإعادة توزيع المهام والمسئوليات لتلافي السلبيات التي من شأنها تعطيل العمل، وتأتي هذه اللقاءات والإجتماعات بهدف خدمة المرضي والمنظومة الصحية بمحافظة السويس خلال الفترة القادمة.



وحضر الاجتماع السادة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري إدارات الشئون القانونية والشئون المالية وإدارة المتابعة المشرف علي شئون العاملين ومدير الإدارة الهندسية والسيدة مدير العقود والمشتريات والسيد مدير الحملة الميكانيكية بالمديرية.



