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جلسة التصوير الرسمية لصناع فيلم "HOMEWARD" بمهرجان كان السينمائي

الخميس 23/مايو/2019 - 02:41 م
جلسة التصوير الرسمية لصناع فيلم HOMEWARD بمهرجان كان السينمائي
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أحمد جمال أحمد
 
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وصل صناع فيلم "HOMEWARD، المشارك ضمن مسابقة نظرة ما، لإجراء جلسة التصوير الرسمية الخاصة بهم في عاشر أيام مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 72 لعام 2019 الجاري.

 

 

وشهدت الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلن ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

 

وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".

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