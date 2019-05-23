مدرب نهضة بركان: هدف لابا كودجو القاتل في الزمالك سيمنحنا لقب الكونفدرالية

أكد منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي أن بطولة الكونفدرالية لا زالت قريبة من طرفي موقعة النهائي.

ويحل نهضة بركان ضيفًا على الزمالك مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في جولة الإياب للدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال منير الجعواني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي:"نعرف أن مباراة الإياب ستكون صعبة، لكن الهدف المتأخر الذي سجلناه في المغرب سيكون هدف اللقب".

وأضاف: "المهمة الآن هي إحضار اللقب على حساب الفريق المصري".

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف دون رد، سجله لابا كودجو في الدقيقة الرابعة بعد التسعين.