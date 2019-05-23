عاجل.. برشلونة يضم صفقته الثانية





أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن إتمام التعاقد مع موهبة هولندية شابه من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.





ونشر النادي الهولندي بيان عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت كتب فيه أن برشلونة حصل على توقيع لودوفيت ريس صاحب الثمانية عشر عامًا بعقد طويل الامد.





وأكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن إنتقال اللاعب سيكون لمدة خمسة مواسم مقابل سبعة ملايين يورو ومن المنتظر أن يتم حسم موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو الإنضمام للرديف بعد عرضه على المدرب فالفيردي.





وكان اللاعب قد شارك مع فريقه الهولندي في 50 مباراة ولعب معهم منذ العام 2017 وقت أن كان عمره سبعة عشر عاماً ضد هيركوليس وسجل أول أهدافه في شباك سبارتا روتردام ويعتبر ثاني أصغر لاعب في تاريخ ناديه يسجل أهداف في بطولة الدوري الهولندي الممتاز.



