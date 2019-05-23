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الحلقة السابعة عشر مسلسل أبو جبل رمضان 2019

الخميس 23/مايو/2019 - 01:25 م
الحلقة السابعة عشر مسلسل أبو جبل رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السابعة عشر من مسلسل "أبو جبل" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، الذي أسس شركة مقاولات صغيرة ليبدأ حياته من جديد، لكنه واجه العديد من العقبات بعد أن رفض شركاء والده التعاون معه لكنه يفاجأ بعدد من العمال المخلصين يرغبون في العمل معه.

وقرر وجيه الانتقام من سعد، وقدم ضده بلاغ فى الشرطة، بتهمة النصب والاستيلاء على أرض بوضع اليد عليها.

مسلسل أبو جبل الحلقة17 من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله.

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