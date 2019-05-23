الحلقة السابعة عشر مسلسل أبو جبل رمضان 2019

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السابعة عشر من مسلسل "أبو جبل" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، الذي أسس شركة مقاولات صغيرة ليبدأ حياته من جديد، لكنه واجه العديد من العقبات بعد أن رفض شركاء والده التعاون معه لكنه يفاجأ بعدد من العمال المخلصين يرغبون في العمل معه.