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استعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالتجمع

الخميس 23/مايو/2019 - 01:27 م
استعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالتجمع
أرشيفية
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داليا عادل
 
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة فتاة ملقاة بجوار أحد العقارات بالتجمع الخامس.

وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعو.

وكما استدعت النيابة الشهود العيان للاستماع لأقوالهم الذين أكدوا فوجئوا بوجود الجثة فقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور، ولم يتم التعرف على الفتاة زكان لا يوجد معاها أي أوراق رسمية للتعرف على هويتها.

وكانت قد أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة وتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب الانتهاء وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

يذكر أنه تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة فتاة، داخل جوال، ملقاة أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدي كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أي مستندات تدل على هويتها، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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