استعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالتجمع
الخميس 23/مايو/2019 - 01:27 م
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة فتاة ملقاة بجوار أحد العقارات بالتجمع الخامس.
وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعو.
وكما استدعت النيابة الشهود العيان للاستماع لأقوالهم الذين أكدوا فوجئوا بوجود الجثة فقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور، ولم يتم التعرف على الفتاة زكان لا يوجد معاها أي أوراق رسمية للتعرف على هويتها.
وكانت قد أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة وتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب الانتهاء وإعداد تقرير الصفة التشريحية.
يذكر أنه تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة فتاة، داخل جوال، ملقاة أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدي كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أي مستندات تدل على هويتها، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعو.
وكما استدعت النيابة الشهود العيان للاستماع لأقوالهم الذين أكدوا فوجئوا بوجود الجثة فقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور، ولم يتم التعرف على الفتاة زكان لا يوجد معاها أي أوراق رسمية للتعرف على هويتها.
وكانت قد أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة وتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب الانتهاء وإعداد تقرير الصفة التشريحية.
يذكر أنه تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة فتاة، داخل جوال، ملقاة أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدي كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أي مستندات تدل على هويتها، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: جثه فتاه التجمع تشريح الجثه تحريات المباحث
- النيابة تستعجل ضبط وإحضار المتهم الرئيسي في مقتل فتاة بالمرج
- النيابة تأمر بحبس متهمة جديدة في مقتل "عريس عين شمس"
- النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة مسن بالساحل
- "جثة خضراء بدون رأس".. تحقيقات موسعة في واقعة مقتل فتاة بحلوان
- نيابة السلام تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة انتحار فتاة
- النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول "غريق المنصورية" بكرداسة
- "شنق نفسه بحبل".. انتحار عامل بنزينة داخل مسكنه في 15 مايو
- النيابة تواصل التحقيق مع 3 متهمين بقتل موظف بـ"العدل" في الظاهر
- "مقتولا أسفل كوبري الدقي".. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لجثة حارس