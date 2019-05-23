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باريس سان جيرمان "عدو" زيدان الأول

الخميس 23/مايو/2019 - 01:22 م
باريس سان جيرمان عدو زيدان الأول
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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دخل فريق باريس سان جيرمان إلى طرفًا قويًا في كل الصفقات التي يسعى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسباني لضمها خلال الميركاتو الصيفي.


وكشف موقع "le10 sport" الفرنسي عن أن باريس سان جيرمان يسعى لضرب أهداف زيدان بمحاولة التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.


وأضاف أن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وهو الأمر الذى يتم استغلاله من جانب باريس سان جيرمان لخطف الصفقة من زين الدين زيدان.



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