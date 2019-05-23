رئيس الزمالك يتراجع أمام كريستيان جروس
الخميس 23/مايو/2019 - 01:17 م
هاني عصام
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أعرب رئيس نادي الزمالك عن ثقته الكاملة في السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وتوفير الدعم الكامل له لتحقيق لقب الكونفيدرالية اللإفريقية في الموسم الجاري وتجاوز عقبة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب المباراة النهائية.
وشدد رئيس الزمالك في حديثه مع المدرب على مساندته الكاملة للجهاز الفني وتذليل كل العقبات أمامهم وتوفير كل طلباته قبل لقاء الإياب أمام نهضة بركان وتعويض الخسارة بهدف نظيف.
وأوضح للمدرب أنه بمثابة رئيس جمهورية فريق الكرة ولا يتدخل أحد في عمله ويمتلك كل الصلاحيات على كافة المستويات.
وأشار رئيس الزمالك للمدرب إلى أن حديثه يكون من منطلق حبه للفريق والتعامل معه كمشجع للنادي في الأساس قبل أن يكون رئيسًا لنادي الزمالك وحزنه بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدف نظيف.
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