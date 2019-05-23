ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الزمالك يتراجع أمام كريستيان جروس

الخميس 23/مايو/2019 - 01:17 م
رئيس الزمالك يتراجع أمام كريستيان جروس
جروس
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements
أعرب رئيس نادي الزمالك عن ثقته الكاملة في السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وتوفير الدعم الكامل له لتحقيق لقب الكونفيدرالية اللإفريقية في الموسم الجاري وتجاوز عقبة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب المباراة النهائية.


وشدد رئيس الزمالك في حديثه مع المدرب على مساندته الكاملة للجهاز الفني وتذليل كل العقبات أمامهم وتوفير كل طلباته قبل لقاء الإياب أمام نهضة بركان وتعويض الخسارة بهدف نظيف.


وأوضح للمدرب أنه بمثابة رئيس جمهورية فريق الكرة ولا يتدخل أحد في عمله ويمتلك كل الصلاحيات على كافة المستويات.


وأشار رئيس الزمالك للمدرب إلى أن حديثه يكون من منطلق حبه للفريق والتعامل معه كمشجع للنادي في الأساس قبل أن يكون رئيسًا لنادي الزمالك وحزنه بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

Advertisements
المزيد عن: كريستيان جروس رئيس الزمالك الزمالك اخبار الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم