محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 81.2%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018-2019، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437 طالبا وطالبة قد حضر 143023 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81,2% من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.





وأعلن المحافظ، أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90% وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليميةعلى المركز الثاني بنسبة 89% وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88.2%.





وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب اعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

ودعا "راشد" الطلاب المشاركة الفعالة في مبادرة "متميزة جيزة" التي تنظمها مديرية التربية والتعليم خلال الإجازة الصيفية وذلك بكافة المدارس بالمحافظة والتى تشمل انشطة رياضية وثقافية وابداعية لتفريغ طاقة الطلاب في أثناء الإجازة الصيفية.





وأوضح خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98,5% والإعدادية المهنية بنسبة 86,5 % وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100% وقد بلغت نسبة نجاح الدراسات الاجتماعية 92,6% والرياضيات بنسبة 91,5% اللغة العربية بنسبة 89,5% ومادتي اللغة الأجنبية والعلوم بنسبة 86,8%.



