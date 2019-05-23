محافظ القاهرة: نجحنا في تحويل تل العقارب من عشوائية لأعرق مناطق الدولة‎

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت في تحويل منطقة تل العقارب التي تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين وتقع في واحدة من أعرق مناطق القاهرة وهي منطقة السيدة زينب إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعماري المميز للمنطقة التاريخية.





وأضاف المحافظ أن منطقة تل العقارب من المناطق العشوائية (سكن غير ملائم) وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريباً مقامة بالكامل على تل من الحجر الجيرى.. مشيراً إلى أنه في إطار سياسات الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لهم قامت المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الاسكان وصندوق تطوير العشوائيات بوضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة بما يتناسق مع الاطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالي للعمارات.





وأضاف المحافظ أن المشروع تضمن إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه.





وتم تصميم العمارات طبقاً لثلاث نماذج تلبي احتياجات المواطنين القاطنين في المنطقة مع مراعاة الطابع المعماري لتلك المنطقة التاريخية خاصة، وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية تمتجهيز الوحدات بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.





وأضاف المحافظ أنه تم إطلاق اسم "روضة السيدة " على المشروع استجابة لسكان المنطقة.



