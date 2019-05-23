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عاجل .. انخفاض غير مسبوق في سعر الدولار الآن

الخميس 23/مايو/2019 - 01:11 م
عاجل .. انخفاض غير مسبوق في سعر الدولار الآن
سعر الدولار اليوم في مصر
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تراجع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس خلال منتصف التعاملات الصباحية حيث وصل سعر الدولار إلى 16.81 جنيها للشراء في البنك التجارى الدولى وهو أقل سعر لشراء الدولار في البنوك اليوم، ويواصل سعر الدولار تراجعه في البنوك المتواجدة في مصر منذ تعاملات الأسبوع الماضي وجاءت اخر تحديثات للدولار في البنوك على النحو التالي:


عاجل .. انخفاض غير مسبوق في سعر الدولار الآن
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