الرئيس اليمني ينتقد غريفثس.. "شرعن الميليشيات"
عرض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في
رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مساء الأربعاء ما وصفه بـ"تجاوزات
" المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس.
وفي إشارة إلى شرعنة الميليشيات بشكل غير
مباشر، أوضح هادي أن غريفيثس يصر على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها
بالحكومة الشرعية.
وأضاف أن جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي
والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية.
كما أشار إلى أنه توقف عن التعاطي مع ملف
الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة وذلك بسبب تجزئته لاتفاق ستوكهولم.
إلى ذلك، لفت هادي إلى اتفاق غريفثس مع
الحوثيين على تسليم الموانئ دون إشراف الحكومة الشرعية.
وفي ختام الرسالة، أعطى الرئيس اليمني فرصة
أخيرة للمبعوث الأممي لتأكيد التزامه بالمرجعيات الثلاث، وتطبيق اتفاق ستكهولم.
يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف
بها دولياً، كانت هاجمت يوم الجمعة الماضي (17 مايو)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة، وقالت إنه "لم يعد نزيهاً ولا محايداً".
وأتى موقف الحكومة في حينه بعد اتهام الفريق
الاقتصادي للحكومة اليمنية المبعوث الأممي بالمسؤولية عن فشل اجتماعات عمان بشأن ترتيب
آلية تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق استوكهولم والتي انتهت أمس الخميس دون إحراز أي
تقدم.
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