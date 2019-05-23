اعتماد اللائحة الجديدة للعاملين بمجمع "كسوة الكعبة".. والمنصوري يكشف حوافزها

رفع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد بن محمد المنصوري، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على لائحة تنظيم العمل بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الجديدة.





وأضاف: (أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة زملائي العاملين بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور اللائحة الجديدة واعتمادها التي تتضمن عددًا من الحوافز للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ منها:





- منح بدل النقل الشهري وبدل الانتداب للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ بحسب ما هو مقرر للوظائف المماثلة في لائحة الحقوق والمزايا المالية.





- تعديل بدل الضرر للعاملين في المجمع ليكون بنسبة (15%) بعد أن كان (5%).





- منح مَن تنتهي خدمته من العاملين في المجمع بسبب الوفاة أو العجز الصحي؛ تعويضًا عن العمل بما يعادل رواتب ثلاثة أشهر، إضافة إلى ما يُصرف له من مكافأة نهاية الخدمة).





- تحديد فترة التجربة بـ(90) يومًا، وفي حالة عدم نجاح العامل يوضع تحت التجربة لمدة (90) يومًا أخرى وفي مهنة أخرى.