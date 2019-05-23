إخلاء سبيل مراسل "الجزيرة" بتدابير احترازية
الخميس 23/مايو/2019 - 01:14 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل المتهم محمود حسين مراسل قناة الجزيرة في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.
ويواجه المتهم وآخرون بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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