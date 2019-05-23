الإعدام لـ4 أشخاص والمؤبد و7 سنوات لـ3 لسرقتهم مواطن وقتله بالشرقية

Advertisements

حكمت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقا لـ 4 أشخاص، والمؤبد للمتهم السابع، والسجن 7 سنوات للمتهمين الخامس والسادس، لقيامهم بقتل مزارع وسرقته بالحسينية، فيما صدر القرار برئاسة المستشار علي موسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي.



تعود أحداث القضية رقم 16290 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة الحسينية، ليوم، 17 أغسطس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد وصول" محمد ع ت" مزارع.



وتبين من التحريات التي قام بها النقيب محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، قيام كل من " السيد س م ع" 25 سنة فلاح، و" محمد ع ك" 18 سنة طالب، و" حمدي م ع ع" 25 سنة فلاح، و" عبد الحميد ح س" 21 سنة فلاح، و" ماهر ع ي" 21 سنة فلاح، و" عصام ال س" 21 سنة فلاح، و" أبوزيد م إ" 22 سنة ميكانيكي، جميعهم مقيمين منشية أبوعمر والدقهلية، بإرتكاب الواقعة، وإعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته دراجة بخارية لسرقتها وعندما قاومهم قاموا بقتله وتم إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.