"يوم الدين" بنادي السينما المستقلة بالإسكندرية (صور)

وسط حضور جماهيري كبير عرض بنادي السينما المستقلة بالإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، فيلم "يوم الدين" للمخرج "أبو بكر شوقي".

وتدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوماً، بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.

الفيلم حاصل على جائزة "Francois Chalais"، على هامش فعاليات كان السينمائي .

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوه أدارها الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي " لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.