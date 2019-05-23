انتهاء تصوير "مملكة الغجر".. وردود أفعال إيجابية من متابعيه (صور)

انتهت أسرة مسلسل "مملكة الغجر" من تصوير أخر مشاهد العمل، في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

شهد اليوم الأخير تصوير عدد من مشاهد المسلسل في إحدى الكنائس بمنطقة الزمالك، بالإضافة الى تصوير عدد من المشاهد الخارجية الأخرى في منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من اكتوبر.

وفي نفس السياق، يواصل المخرج عبد العزيز حشاد عملية المونتاج النهائية لحلقات المسلسل، حيث انتهى من 20 حلقة كاملة، ويتبقى 10 حلقات سيتم الانتهاء منها خلال الايام القليلة المقبلة.

كما يشهد مسلسل "مملكة الغجر" العديد من ردود الافعال والتعليقات الايجابية من المشاهدين والمتابعين للمسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، الى جانب استمراره في تصدر مؤشرات البحث علي جوجل.

يذكر أن، مسلسل " مملكة الغجر" من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في البطولة فيفي عبده وحورية فرغلي وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وثناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.