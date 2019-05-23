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برشلونة يخون فالفيردي ويستقر على مدربه الجديد

الخميس 23/مايو/2019 - 11:55 ص
برشلونة يخون فالفيردي ويستقر على مدربه الجديد
فالفيردي
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الفجر الرياضي
 
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل عن مدرب برشلونة الإسباني الجديد، والذي من المتوقع أن يخلف أرنستو فالفيردي في القيادة الفنية للفريق الكتالوني.
 
وقال موقع "Sport Bible"، أن برشلونة يريد تعيين ﻣﺎﻭﺭﻳﺴﻴﻮ ﺑﻮﺗﺸﻴﺘﻴﻨﻮ المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي كمدرب للنادي خلفًا لفالفيردي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، رئيس البلوجرانا بارتوميو يجهز هذه المفاجأة للباسكي.

وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن برشلونة سيتخذ قراره النهائي بشأن استمرار فالفيردي أو رحيله عن البرسا عقب نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل.

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