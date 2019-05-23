الحلقة 17 مسلسل هوجان رمضان 2019





المسلسل بطولة كلا من محمد إمام الفنان كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، كريم محمود عبدالعزيز، عمر مصطفى متولي، عبير صبري، هاجر محمد، أحمد التهامي، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أوس أوس، محمد أبو النجا، مسلسل هوجان الحلقة 17 تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

شهدت الحلقة 17 من مسللس هوجان، أحداثا جديدة حيث التقى كمال اللباد مع الحراق الذى اتفق معه على إعطائه قطعة آثار هدية مقابل تسهيل تجارة الآثار له وتوصيله للكبار ومساعدته، وذهب هوجان ونور إلى الحارة التي كان يسكن بها وأكلا من عند مطعم احسان خطيبة حورس التى تركته، واشتري هوجان قدم صناعية لكرم شقيق نوجا ليدخل عليه الفرحة، وتوطدت علاقة هوجان بنور وحكى لها عن كل شئ فى حياته.