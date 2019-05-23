المؤشر الرئيسي يصعد 0.84% بمنتصف التعاملات
الخميس 23/مايو/2019 - 11:41 ص
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات لبورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بدعم مشتريات المصريين والعرب .
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13,779.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 604.45 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1,538.33 نقطة.
وربح رأس المال السوقي نحو 4.6 مليار جنيه نحو ليصل الي 751.5 جنيه.
من جانبه إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء ، علي تباين في أداء المؤشرات ضغط من سيطرة القوة البيعية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والاجنبية ، مع ثبات نسبى لقياديات السوق اعلى مستويات الدعم الرئيسية ، مصحوبا باحجام سيولة متوسطة.
وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه نحو ليصل الي 746,9مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.371.7% ليصل إلى مستوى 13,664.23 نقطة، بينما تر اجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 598.8 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1,523.81 نقطة.
وسجلت قيم تداولات نحو 417,139 مليون جنيه ، بأحجام تداول 70 مليون سهم ، عبر تنفيذ 12.6 الف عملية بيع وشراء.
وعلي صعيد تعملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فقد إستحوذ المصريين علي نسبة 53.8% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم فيما استحوذ الأجانب والعرب علي نسبة 29.2.%، 16.9% علي التوالي .
وأتجهت تعاملات المصريين نحو االبيع بقيمة 682,38 مليون جنيه فيما إتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بـ 342 مليون جنيه و 340.3 مليون جنيه.
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