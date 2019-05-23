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كريستيانو رونالدو يتسبب في تبخر "حلم" برشلونة

الخميس 23/مايو/2019 - 11:47 ص
كريستيانو رونالدو يتسبب في تبخر حلم برشلونة
كريستيانو رونالدو
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الفجر الرياضي
 
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تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في قطع الطريق على فريق برشلونة الإسباني لضم جواو فيليكس نجم فريق بنفيكا البرتغالي.
 


وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي ان جواو فيليكس يحب كريستيانو رونالدو ويطلب اللعب بجواره رغم مفاوضات برشلونة لضمه.



ويسعى برشلونة لضم فيليكس ليكن خليفة للمهاجم لويس سواريز الذي تقدم في العمر ويصعب تقديمه نفس المستوى، على مدار موسم طويل.


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