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الحلقة السابعة عشر مسلسل هوجان رمضان 2019

الخميس 23/مايو/2019 - 11:38 ص
الحلقة السابعة عشر مسلسل هوجان رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "هوجان" أحداثا مثيرة، حيث تخلص لطفي الحراق من جثة أبو زيد ودفنها في نفس المكان في المقابر التي يخبئ فيه الآثار، كما اعتقد بهلول أن والدة الحراق ماتت فتخلص منها وألقاها، كما اتفقت ورد مع رمضان الورداني الذي هرب من السجن وأخبرته بقتل بهلول، بالإضافة إلى اتفاق الحراق مع أحد الأشخاص على توصيله لكبار تجار الآثار مقابل نسبة كبيرة من عائد البيع.

مسلسل هوجان الحلقة 17، يجسد البطولة فيه كل من الفنانين محمد إمام، وكل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، كريم محمود عبدالعزيز، عمر مصطفى متولي، عبير صبري، هاجر محمد، أحمد التهامي، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أوس أوس، محمد أبو النجا، مسلسل هوجان الحلقة 17 تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي. 
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