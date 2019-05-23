بعد تحذيرات الأرصاد.. روشتة صحية لمواجهة موجة الحر الشديدة

في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مع طول ساعات الصيام، يسعى كثيرون للبحث عن حلول عملية لتجنب ارتفاع درجات الحرارة، لاسيما مع تحذيرات هيئة الأرصاد بارتفاعات درجة الحرارة، أهمها بالابتعاد عن أشعه الشمس؛ لتجنب ضربات الشمس.





وتستمر الموجة الحارة-التي سببها تأثر البلاد برياح جنوبية شرقية قادمة من الجزيرة العربية، وامتداد منخفض السودان الذى يؤثر على البلاد برياح جنوبية مرتفعة فى درجة حرارتها-، حتى غدا الجمعة، حيث سيكون طقس "الويد إند" شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالبلاد، كما من المتوقع أن يبدأ غدا انخفاض طفيف بالدرجات، وفق ما قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي أضاف أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة السبت المقبل بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و8 درجات.





ونصح خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين بالابتعاد عن أشعه الشمس، لتجنب ضربات الشمس ولعدم مقاومة الحرارة المرتفعة، حيث تشهد البلاد بداية من اليوم ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، حسبما قال مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، مشيرا إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيأتي بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات. في هذا الصدد تقدم "الفجر"، روشتة تضمن بعض النصائح الذي شدد عليها بعض المختصين؛ للتغلب على موجة الحر الشديدة التي تواجه المواطنين طوال النهار خلال شهر رمضان الكريم، فيما يلي.





1- عدم التعرض للشمس المباشرة وخاصة مرضى القلب، وارتفاع ضغط الدم؛ وذلك حتى لا يفقد الجسم قدرًا كبيرًا من الماء، يعرض الجسم للجفاف و جلطات الدم، وعلى مريض القلب بضرورة شرب سوائل كثيرة في السحور وبعد الإفطار، وذلك لتعويض الفاقد من المياه، أما بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم فيجب عليهم تجنب المخللات والأطعمة الدسمه فالجسم في الجو الحار، لأن هذا الطقس لا يحتاج إلى أطعمه دسمه أو طاقة شديدة.





2- المواطنين المضطرين للوقوف في الشمس بسبب العمل أو غير ذلك، عليهم اصطحاب شمشية، أو قبعة، وارتداء نظارة شمس لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية. للوقاية من أشعة الشمس المرتفعة وعدم التعرض لضربة شمس.





3- التغذية السليمة، من المهم في وقت الإفطار والسحور، تناول المواد الغذائية التي تحتوي على سوائل، كالخضروات والفواكه، والتقليل من الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، كالبروتينات، والنشويات والسكريات والفيتامينات والمعادن من المواد والعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل عام، ومن المهم التركيز على تناول هذه العناصر خلال وقت الإفطار، من المغرب حتى الفجر.





4- يجب تجنب المشروبات الغنيّة بالكافيين، قدر الإمكان، لاسيما في وجبة السحور، لأن الكافيين مدر للبول، ما يساعد على فقد الكثير من السوائل التي يخزّنها الجسم إستعدادًا للصوم، وتناول كميات كافية من السوائل، لا تقل عن 3 لترات يوميا، شاملة السوائل الدافئة التي تحتوى على ملح الطعام، لتعويض الصوديوم المفقود في العرق خلال فترة الصيام.





5- تناول العصائر الفاترة والماء والشوربة مع بدء الإفطار، بما لا يتجاوز كوبين، ثم الانتظار واستئناف الإفطار بعد ربع الساعة.





6- كما يجب اتخاذ بعض الاحتياطات أثناء القيادة والسفر مثل: إخلاء السيارات من المواد الغازية، القداحات، المشروبات الغازية، العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.





7- تجنب الإجهاد قدر الإمكان، كعدم ممارسة الرياضة أو العمل بشكل شاق، لعدم الشعور بـ"العطش"، أو الإصابة بأي أعراض.





8- البعد عن نيران "البوتاجاز" واستخدام التهوية داخل المطبخ عند تحضير الطعام، وتنظيف المنزل بالماء كثيرًا للشعور بالرطوبة.





9- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، ويفضل ذات الألوان الفاتحة، كالأبيض، والاستحمام بالماء المعتدل لتخفيف حدة الحرارة، خاصة قبل الخروج من المنزل.







