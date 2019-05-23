طنطا يحدد 15 يونيو موعدا لبدء فترة الإعداد للممتاز

أستقر نادي طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني عن تحديد موعد 15 يونيو بداية فترة إعداد الفريق أستعدادا للموسم الجديد.

وذلك قد تم إختيار ملعب التربية الرياضية بجامعة طنطا لإستضافة فترة الإعداد، بدلا من ملعب نادي طنطا الذي يشهد صيانة بأرضية الملعب ومقاعد المدرجات استعدادا للموسم الجديد.





وكان قد صعد طنطا للدوري الممتاز بعد غياب موسم وحيد في القسم الثاني، ويسعي المزين لإجراء بعض المفاوضات مع لاعبين خبرة ومميزة للمنافسة علي مركز جيد في منتصف الجدول الموسم المقبل.