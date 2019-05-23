فريق متخصص في جراحة العظام يتمكن من تعديل انحراف لعمود فقري بمستشفى الملك فهد

Advertisements

تمكن فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور بسام حسين الأحمدي، من تعديل انحراف العمود الفقري (الجنف) بنسبة أكثر من ٨٥٪، وإنهاء معانة فتاة لأكثر من (6) سنوات.



من جانبه أشاد مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة بهذا الإنجاز الطبي وتعاون الطواقم الطبية بالمستشفى، مؤكدًا أن المستشفى زاخر بالكوادر الطبية المميزة في جميع التخصصات.



