الذكرى الـ16 لهدف "سيد عبد النعيم" الذي غير مسار الدوري من الأهلي للزمالك
يعد اسم سيد عبد النعيم لاعب إنبي السابق، من الأسماء الخالدة في أذهان الكرة المصرية، بعدما سجل اللاعب هدفا لن تنساه جماهير الأهلى أو الزمالك
رغم مرور سنوات، وهو الهدف الذى أحرزه سيد عبد النعيم فى مرمى النادى
الأهلى موسم 2002 / 2003.
كان النادى الأهلى متصدرا لجدول ترتيب الدورى
برصيد 66 نقطة، ويليه الزمالك بفارق نقطتين، وخاض الأهلى مباراة أمام إنبى فى نفس توقيت
مباراة الزمالك مع الإسماعيلى، لتحديد بطل الدورى.
التقى الأهلى مع إنبى على ملعب المقاولون
العرب، وفى الدقيقة 31 من أحداث المباراة نجح سيد عبد النعيم فى تسجيل هدف الفوز لفريقه،
من كرة عرضية لأسامة حسن أرسلها لسيد عبد النعيم محرزا هدف الفوز.
وفى نفس التوقيت كان الزمالك يلتقى مع الإسماعيلى على استاد القاهرة، وفاز الزمالك بهدف حسام عبد المنعم، وأصبح رصيد الزمالك 67 نقطة، وتوج بلقب الدورى.
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