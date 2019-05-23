محمد كريم في عرض فيلمه A Score to Settle بسوق مهرجان كان ‏السينمائي (صور)

‏‎أقام صناع فيلم A Score to Settle بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج والنجم المصري محمد كريم وعرض خاص للفيلم في مهرجان كان السينمائي في دورته الحالية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

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حضر العرض محمد كريم فيما حضر منتج الفيلم كيڤين ديوالت وراين وينترستيرن ومخرج الفيلم شان كو كما حرص على حضور عرض الفيلم عدد كبير من صناع السينما العالمية و العربية وقد شهد إقبال كبير من الحاضرين بمهرجان كان السينمائي لمشاهدة الفيلم و أيضاً من الدول العربية و كان من أبرز الحاضرين من مصر المهندس نجيب ساويرس و المهندس تامر وجيه.

الفيلم من المقرر عرضه في سينمات الولايات المتحدة الامريكية وباقي دول العالم خاصة في الشرق الأوسط وتحديدا مصر وهذا يعد الفيلم الهوليوودي العالمي الاول لمحمد كريم.

ويجسد محمد كريم في الفيلم الاميركي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج ، دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور .

‏‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الإنتقام من رؤساءه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه أخر العام الجاري بدور العرض السينمائيه عالمياً وفي الشرق الأوسط.