الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع موجة الحر الشديدة

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى بقطاع الصحة تزامنًا مع موجة الحر وسوء الأحوال الجوية.



وشدد محافظ الشرقية، على الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات، والوحدات الصحية، ومستشفيات الحميات بنطاق المحافظة، وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والقطاع الوقائي بالمديرية، وهيئة الإسعاف.



وجاء ذلك لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد حاليًا وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأكد وكيل وزارة الصحة على جاهزية الفرق الطبية والتمريض، لإستقبال أي حالات إجهاد حراري، وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم اللازمة؛ لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مستشفى حميات الزقازيق لإستقبال حالات الإحتباس الحرارى الناتج عن تعرض المواطنين للشمس فى وقت الذروة وجاهزية غرف الإحتباس الحراري بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعمل حملات التوعية، وتعليق البوسترات الإرشادية وتقديم النصائح العامة للمواطنين بعدم التعرض للشمس، وقت الذروة وشرب سوائل بكثره وتخفيف الملابس وإستخدام غطاء الرأس والشمسيات فى حال الخروج الإضطراري والإجراءات الواجب إتخاذها في حال حدوث الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

