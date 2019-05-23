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تداول 317 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الخميس 23/مايو/2019 - 11:43 ص
تداول 317 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
صورة أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (25) سفينة وتم تداول (317) شاحنة بضائع و(248) سيارة حيث شملت حركة الواردات (195) شاحنة و(237) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (122) شاحنة بضائع و(11) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة ،الحرية1،النوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينةRaeda وغادرت ثلاث سفن وهى امانة ،الحرية1،النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض .
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