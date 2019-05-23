تداول 317 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (25) سفينة وتم تداول (317) شاحنة بضائع و(248) سيارة حيث شملت حركة الواردات (195) شاحنة و(237) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (122) شاحنة بضائع و(11) سيارة.



