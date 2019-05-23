"مصر للطيران" وشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية توقعان اتفاقية مشاركة بالرمز

أعلنت اليوم كل من "مصر للطيران"، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار وشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية - UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES، الناقل الوطني لدولة أوكرانيا عن إطلاق شراكتهما الجديدة بالمشاركة بالرمز.





وبفضل توقيع هذه الاتفاقية، سيمكن للشركتين توفير رحلات ربط مثالية بين كل من القاهرة وكييف والتي اصبحت متاحة على أنظمة حجز الشركتين.





ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيُمكن لمصر للطيران وضع رمز رحلاتها على رحلات الخطوط الأوكرانية بين كييف والقاهرة وبين كييف وإسطنبول، بينما ستضع الخطوط الأوكرانية رمز رحلاتها على رحلات مصر للطيران بين القاهرة وإسطنبول.





وبهذا الشأن، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن "مدينة كييف تُعد إحدى المدن المحورية في شرق أوروبا وواحدة من الوجهات التي تشهد ارتفاعًا في حجم الحركة من عملاء شركتنا. وبفضل شراكتنا فإن عملائنا سيحظون بإمكانية مثالية للسفر بين مطار القاهرة، وهو أحد المطارات المحورية الهامة في أفريقيا والشرق الأوسط ومطار كييف بوريسبيل الدولي".





وأضاف: "أن اتفاقية التعاون تفتح آفاقًا جديدة في شبكة خطوط مصر للطيران التي تصل إلى أكثر من 20 نقطة بقارة أوروبا".





ومن جانبه صرح "يوري ميرو شنيكوف" الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية "بعد 15 عام من التوقف، أصبحت القاهرة هي أولى وجهاتنا الجوية المجدولة في أفريقيا، ويٌسعدنا أن نعمل بالتعاون مع شريكنا مصر للطيران، ليس للترويج للقاهرة بكونها "البوابة لمصر" فحسب، ولكن أيضًا لتطوير الحركة الجوية عبر مطار القاهرة الجوي بكونه محورًا لشبكة مصر للطيران في أفريقيا والشرق الأوسط. كما أننا نعمل جاهدين لزيادة تردداتنا إلى رحلة يوميًا بفضل تعاوننا الجديد بالمشاركة بالرمز".



