جمال الشاعر: برامج رمضان تفتقد الاتجاه الديني وتعتمد على الترفيه

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قال الإعلامي جمال الشاعر، إن الشعب المصري شعب تراحمي، مضيفًا أن أجواء رمضان في مصر روحانية ورائعة، وهو ما دفعه إلى التفكير في تقديم تليفزيوني لنقل أجواء رمضان.



وأشار "الشاعر"، خلال حواره ببرنامج "يوم جديد" المذاع عبر فضائية "الغد"، إلى أنه عمل على جمع كل الفنون المرتبطة برمضان في برنامج واحد، معتبرا أن البرامج في شهر رمضان تفتقد الاتجاه الديني، وتعتمد فقط على الجانب الترفيهي.



وأضاف أن سبب تقديمه برنامجه الشهير "الجائزة الكبرى" هو وجود نقص في الثقافة الدينية في الشارع المصري، لافتا إلى أن الدين ليس شعائر وطقوس في المساجد، وإنما هو معاملة.



وتابع أن الشيخ محمد متولي الشعراوي أعجب باسم البرنامج، وأخبره أن الجائزة الكبرى أن يرى المؤمن نعمة الإيمان في الدنيا، لافتا إلى أنه كان هناك إقبال كبير من المواطنين على الاشتراك في مسابقة البرنامج، حتى أن سنترال رمسيس تواصل معه واشتكى له من كثرة الاتصالات، وأخبره أن "السيستم وقع".

