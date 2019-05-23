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"الوزراء": لا صحة لإلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي

الخميس 23/مايو/2019 - 11:37 ص
الوزراء: لا صحة لإلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي
صورة أرشيفية
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يحيى حلمي
 
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول  إلغاء وزارة الاتصالات فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرار فترة سماح التليفون الأرضي والتي تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط،  وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. 
وأشارت الوزارة إلى أن عملاء التليفون الأرضي المنزلي لشبكة "WE" بلغ عددهم نحو 8.093 مليون مشترك في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 7.265 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى 11%.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهودها في تحسين خدمات الإنترنت الأرضي وذلك من خلال إحلال وتجديد كابلات  الإنترنت الأرضي وتحويلها من النحاس إلى الألياف الضوئية وتحويل الكبائن إلى وحدات الـ"MSAN" بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مُضيفةً أنه تم إنفاق استثمارات بحوالي ٣٥ مليار جنيه على تحسين كفاءة الشبكة في الأعوام الخمسة الماضية بما يوازي ٨٠٪ من الشبكة ومن المخطط الاستمرار في ضح المزيد من الاستثمارات للانتهاء من المشروع في ٢٠٢٠.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين
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