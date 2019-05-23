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درجة الحرارة تصل 46° في قنا.. وخلو معظم الشوارع من المواطنين

الخميس 23/مايو/2019 - 11:38 ص
درجة الحرارة تصل 46° في قنا.. وخلو معظم الشوارع من المواطنين
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بسام عبدالحميد
 
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شهدت العديد من شوارع محافظة قنا، بالعديد من مراكزها، خلوها من المواطنين، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 46 درجة مئوية، هربًا من حرارة الطقس.

رفعت مديرية الصحة في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرة في مراكز المحافظة، تحسبًا لإصابة المواطنين بضربات الشمس، إثر ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
وأعلنت المديرية توفير كافة الأدوية اللازمة للعلاج، وتواجد الأطباء وأطقم التمريض ومتابعة الحضور من خلال لجان التفتيش، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المتقاعسين عن أداء أعمالهم في خدمة المرضى.

وأشارت إلى أنه تم التحذير وتوزيع منشورات وقائية وطرق العلاج عند التعرض لارتفاعات في درجة الحرارة من أشعة الشمس وطرق الوقاية منها، بجانب، مطالبًا الأهالي بالإكثار من شرب المياه والعصائر للتغلب على ارتفاعات الحرارة، وتعويض الفاقد من مياه الجسم.

كما قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا تعديل مواقيت العمل الرسمية لعمال النظافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة يومي الخميس والجمعة وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة طبقا لما ورد بتقرير هيئة الارصاد الجوية. 

واوضح المحافظ انه تم تحديد مواعيد العمل لعمال النظافة بالفترة الأولى من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ فترة العمل الثانية في الساعة الثالثة عصرا، وذلك حرصا على العاملين من حرارة الشمس المرتفعة، مؤكدا علي الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة. 

واشار محافظ قنا الي ضرورة تعاون المواطنين، مع عمال النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إمدادها بالأجهزة والمعدات اللازمة.
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