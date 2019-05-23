شاهد.. ظهور جديد للقذافي.. ونشطاء يعلقون
الخميس 23/مايو/2019 - 11:36 ص
وكالات
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نشر نشطاء مناصرون للزعيم الليبي الراحل
معمر القذافي مشاهد نادرة له، يظهر فيها القذافي مع أسرته في منطقة نائية حين كان أبناؤه
لا يزالون صغارا.
وكتب أحد النشطاء تعليقا على الشريط:
"القذافي الإنسان الذي لم نكن نراه!"، فيما أوضح آخر أن التسجيل المصور قديم
ويظهر فيه الزعيم الليبي الراحل وأنجاله الساعدي والمعتصم وهانيبال وهم فتيان، وابنته
بالتبني هناء، وهي طفلة صغيرة.
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