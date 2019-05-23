تطور جديد بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس
الخميس 23/مايو/2019 - 10:30 ص
الفجر الرياضي
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تتجه النية
لدى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور
الـ16 لبطولة كأس مصر، قبل أمم إفريقيا 2019.
وعرض مسئولو إتحاد
الكرة على إدارة الأهلى، إقامة مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز فى بطولة كأس مصر
يوم 3 يونيو المقبل.
وأرسل مسئولو اتحاد
الكرة خطاباً للأهلى بموعد إقامة المباراة لاستطلاع رأيه فى الموعد، كما تم إرسال خطاب
مماثل لنادي بيراميدز لاستطلاع رأيه هو الأخر بخصوص الموعد المقترح قبل اتخاذ قرار
رسمى بشأن موعد المباراة.
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