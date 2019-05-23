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برشلونة يحسم صفقة جديدة

الخميس 23/مايو/2019 - 10:23 ص
برشلونة يحسم صفقة جديدة
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الفجر الرياضي
 
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ساعات قليلة ويعلن مسئولو فريق برشلونة الإسباني عن التعاقد مع لاعب هولندي جديد، بعد إتمام ضم فرينكي دي يونج نجم أياكس، في وقت سابق.

 

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة أنهى الاتفاق مع جرونينجن الهولندي على ضم لاعب الشاب لودوفيت ريس (18 عامًا)، وتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

 

ومن المنتظر أن يقدم برشلونة لاعبه الجديد، اليوم الخميس، بعد أن سافر اللاعب إلى كتالونيا أمس الأربعاء، وأجرى الكشف الطبي وأنهى تفاصيل الاتفاق على عقده.

   

ولم يكتفي البارسا بدي يونج وريس من هولندا في ميركاتو الصيف، فمازالت هناك محاولات مستميتة من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس.

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