"شرطة شرائع مكة" تباشر حالة انتحار مقيم قام بربط عنقه بسقف الغرفة

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تقوم الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.



وتلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.



وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.



