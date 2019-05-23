الدولار يتراجع بالبنوك الكبرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23-5-2019
الخميس 23/مايو/2019 - 09:40 ص
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استقر سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 23-5-2019 ختام التعاملات الاسبوعية وذلك بعدما واصل سعر الدولار تراجعه امام الجنبه المصري حتى تعاملات أمس الاربعاء وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع الدولار امام الجنبه خلال الفترة المقبلة وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدولار امام الجنيه وفقا لتحديثات البنك المركزى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.9 جنيهًا للشراء
17 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك المركزي
17.25 جنيهًا للشراء
17.39 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.96 جنيهًا للشراء
17.07 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
16.88 جنيهًا للشراء
17.98 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.9 جنيهًا للشراء
17.07 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.93 جنيهًا للشراء
17.03 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
16.89 جنيهًا للشراء
16.99 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.89 جنيهًا للشراء
16.99 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
17 جنيهًا للشراء
17.09 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.99 جنيهًا للشراء
17.09 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
16.89 جنيهًا للشراء
17.99 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
16.89 جنيه للشراء
16.99 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
16.96 جنيه للشراء
17.06 جنيه للبيع
سعر الدولار في المصرف المتحد
16.88 جنيه للشراء
16.98 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر
16.95 جنيهًا للشراء
17.05 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك عودة
16.89 جنيه للشراء
17.99 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك SAIB
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
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