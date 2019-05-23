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انقلاب شاحنة بـ"عقبة شعار" بعد نوم سائقها.. ولا إصابات

الخميس 23/مايو/2019 - 10:06 ص
انقلاب شاحنة بـعقبة شعار بعد نوم سائقها.. ولا إصابات
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أية حمروشي
 
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تعرض سائق لحادث مروع اثناء قيادته بالشاحنة عقبة شعار.

وقالت مصادر، إن الشاحنة كانت في حالة الطلوع باتجاه أبها، إلا أنه يعتقد أن السائق قد غط في النوم؛ ما أدى إلى انقلابها، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد.

وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.

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