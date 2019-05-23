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مسلسل لمس أكتاف الحلقة 17 رمضان 2019

الخميس 23/مايو/2019 - 09:59 ص
مسلسل لمس أكتاف الحلقة 17 رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل لمس اكتاف الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، تطورات جديدة بدأت بنفي أدهم أنه هرب أثناء ترحيله، وأنه عصابة منجي هي التي قامت بخطفه، وفوجئ أدهم بعد الإفراج عنه ببيع أخته بيت العائلة بسبب مصاريف قضيته، ودخل فى خلاف معها بسبب رفضه بيع البيت رغم العروض المالية المغرية، ويجد نفسه محاطًا بالديون ليقرر إنهاء نشاط الجيم.


المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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