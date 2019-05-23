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اتهام بدعم الإرهاب لجندي أمريكي سابق

الخميس 23/مايو/2019 - 09:58 ص
اتهام بدعم الإرهاب لجندي أمريكي سابق
مارك ستيفانو دمينغو
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وكالات
 
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ذكرت وزارة العدل الأميركية أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهاما لجندي سابق بشأن مزاعم التخطيط لتفجير تجمع حاشد في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الشهر الماضي.

 

وألقت السلطات القبض على مارك ستيفن دومينغو (26 عاما) من ريسيدا بكاليفورنيا الذي خدم مع الجيش الأمريكي في أفغانستان فيما له صلة بمؤامرة لتفجير تجمع للقوميين البيض الشهر الماضي.

 

وقالت وزارة العدل إن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين وجهت لدومينغو اتهامات بتقديم دعم مادي للإرهابيين ومحاولة استخدام سلاح دمار شامل.

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