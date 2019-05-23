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أول رد فعل من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد انتقادات قائمة أمم إفريقيا

الخميس 23/مايو/2019 - 09:55 ص
أول رد فعل من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد انتقادات قائمة أمم إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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رفض الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى الانتقادات الموجهة له بعد إعلان القائمة الأولية التى ضمت 25 لاعباً لخوض بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، مشدداً على أنه يتحمل مسئولية اختياراته بالبطولة، على أن تتم محاسبته فى النهاية من مجلس إدارة اتحاد الكرة والجماهير.

 

وأكد هانى رمزى مدرب منتخب مصر الأول أن جهاز المنتخب كان يتوقع الضجة التى أثيرت عقب إعلان قائمة الفراعنة، لكون الاختيارات لن ترضى الجميع، وتفكير الجماهير بشكل عاطفى فى كثير من الأحيان، وأن هذا لن يمنع الجهاز الفنى فى التركيز على اختياراته، ولن يلتفت لأى انتقادات موجهة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة.


وكانت قائمة المنتخب قد شهدت انتقادات كبيرة من جانب الجماهير، بسبب غياب عدد من اللاعبين المميزين على رأسهم كهربا ورمضان صبحي وعبد الله جمعة ومحمد عواد.

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