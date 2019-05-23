ننشر درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر والعواصم العربية والأجنبية .. هل القاهرة الأعلى في العالم؟
الخميس 23/مايو/2019 - 09:44 ص
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يحبث المواطنين في الفترة الأخيرة عن حالة الطقس اليوم والارصاد الجوية، ونفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأخبار التى تم تداولها على موقع فيسبوك، حول تسجيل القاهرة أعلى درجة حرارة فى العالم اليوم، مشيرًا إلى أن القاهرة سجلت يوم أمس 43 درجة مئوية بينما الوادى الجديد سجلت 46 درجة، وأكد فى مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى اليوم، الخميس، أن هذه مجرد شائعات وليس له أى أساس من الصحة.
وعن درجة الحرارة اليوم قال إنها من المتوقع أن تسجل العظمى 45 درجة مئوية بينما تسجل نسبة الرطوبة ضعيفة وذلك بخلاف طقس الصيف شديد الحرارة، حيث ترتفع فيه الرطوبة.
وقال عبد العال إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا قادمة من الصحراء الشرقية للمملكة العربية السعودية بالجزيرة العربية ولم تمر على البحر الأحمر ولا البحر المتوسط ، لذا تتميز بشدة جفافها.
بيان درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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