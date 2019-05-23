الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 4 مناطق بالمملكة

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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق:"نجران، جازان، عسير، الباحة"، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.



وفي نفس الرياح تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.



وتضمن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14- 36كمساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36كمساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





