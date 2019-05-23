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قرار نهائي.. الفيفا يحدد عدد المنتخبات في مونديال 2022

الخميس 23/مايو/2019 - 09:39 ص
قرار نهائي.. الفيفا يحدد عدد المنتخبات في مونديال 2022
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، سيشارك بها 32 منتخبا كما كان مقررا لها.

وبذلك تخلي الفيفا عن فكرة رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 بدءا من نسخة قطر.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه “بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات، بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة”.

وأضاف البيان: “لكن بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكون في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا”.

وبناء عليه، فإن “كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا”.

وسيصبح مونديال 2026 المقرر لأول مرة في 3 بلدان، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الأول الذي يقام بمشاركة 48 منتخبا.

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